霧島市で豚熱に感染した野生のイノシシが確認されたことを受け、県は、20日、霧島市と曽於市でワクチンの緊急散布を行いました。霧島市で豚熱に感染した野生のイノシシが確認されたことを受け、県は20日、ワクチンの緊急散布を行いました。霧島市の18地点に480個、曽於市の13地点に300個を散布し、20日午後4時15分に作業を終えたということです。県は豚熱ウイルスの拡散防止のため、散布した地点には近づかないよう呼び掛け