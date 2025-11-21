＜大相撲十一月場所＞◇十二日目◇20日◇福岡・福岡国際センター【映像】力士愕然…まさかの決着に館内騒然まるで魔法のような妙技が炸裂。相手の圧力をいきなり“無力化”するふわりと美しい決まり手に客席がどよめき、気づかぬうちに土俵の外に運ばれた相手力士は、腰に手を当てただただ愕然とした。序二段筆頭・寛龍（荒汐）と三段目七十五枚目・島袋（放駒）の一番。立ち合い胸で当たったのは寛龍。圧力をかけて前に出る島