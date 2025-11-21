連続テレビ小説「巡るスワン」の主演に決まり、ポーズをとる森田望智さん。左は脚本を担当するバカリズムさん＝21日午前、東京都渋谷区NHKは21日、2027年度前期の連続テレビ小説に俳優の森田望智さん（29）が主演すると発表した。タイトルは「巡るスワン」で、脚本はお笑い芸人のバカリズムさん（49）が担当する。主人公は刑事に憧れていたのに、生活安全課に配属された女性警察官。地味な仕事に不満を感じながら、「何も起こ