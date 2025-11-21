「広島秋季キャンプ」（２１日、日南）広島が１２球団で最も遅く秋季キャンプを打ち上げた。２年連続Ｂクラスからの巻き返しへ、前年よりも４日長いキャンプ日程で鍛錬に明け暮れた。１９歳から２８歳までの選手が参加した今キャンプ。新井監督は「たくさんの選手が成長しているなと感じました。例年よりも人数を絞って、個々の練習に取り組む時間も長かったと思うんですけど、今までのキャンプで１番、たくさんの選手の成長