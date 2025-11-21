10月の消費者物価指数は2カ月連続で上昇率が拡大し、物価高が強まる状態が改めて浮き彫りになった。総務省が発表した10月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が前の年の同じ月と比べて3．0％上昇した。伸び率が3％台になったのは3カ月ぶりで、生鮮食品を除く食料は7.2％上昇した。年末年始の食材の値上がり顕著年末年始の食材では、もちが19.9％、イクラが11.9％、昆布が15.6％値上がりとなるなど、上げ幅が目立っている。物価