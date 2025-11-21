年内最後の国際Aマッチを終えた韓国代表FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）が、アメリカへ帰る前に裁判に出廷していたことがわかった。【写真】日本で愛された元Jリーガー、性行為撮影“有罪”で「準・永久追放」ソン・フンミンは11月19日、ソウル中央地裁・刑事20単独（イム・ジョンビン判事）で開かれた20代女性ヤン氏の恐喝および恐喝未遂事件の公判に、証人として出廷した。審理は非公開で進められ、およそ50分で終了した。裁