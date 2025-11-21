西山ともこ(@nishiyama_tomoko07)さんのフォロワーさんは第2子を妊娠中。いつものように娘と一緒に自宅で過ごしていると、知らない番号から電話がかかってきます。出てみると、レスキュー隊からの電話で夫が事故に遭い、病院に搬送されたと告げられます。動揺しながらも病院へ向かいます。夫の容体は…。エピソードをごらんください。 ©nishiyama_tomoko07 ©nishiyama_tomoko07