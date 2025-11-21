芸人のチョン・ヨンジュンさんがこの世を去ってから、早くも12年が経過した。【写真】悲惨な現場…交通事故で死亡した俳優チョン・ヨンジュンさんは2013年11月21日、交通事故でこの世を去った。享年27歳。警察によると、チョン・ヨンジュンさんは同日未明、西江（ソガン）大橋方面から汝矣（ヨイ）2橋方向にバイクで走っていたところ、中央線を侵犯して対向車線のタクシーと衝突したという。当時、チョン・ヨンジュンさんはヘルメ