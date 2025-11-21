による実写ドラマ版「ONE PIECE」のシーズン2＝“INTO THE GRANDLINE”より、ドラム王国の元・国王ワポルの姿が公開された。 この投稿をInstagramで見る ワポルはブリキング海賊団の船長であり、かつてドラム島に存在したドラム王国の元・国王。何でも食べてエネル