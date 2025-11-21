金沢市の和菓子店では、正月の縁起物として親しまれている和菓子「福梅」の製造が本格化しています。福梅は、加賀藩主・前田家の家紋「剣梅鉢」をかたどった紅白の伝統的な和菓子で、正月用の祝い菓子として親しまれています。金沢市の老舗和菓子店「森八」の工場では、従業員が紅白の梅の花をかたどったもなかの皮に、米あめを練りこんだコクのある餡を一つ一つ丁寧に詰めていました。 森八・中宮 千里 若女将：「福梅は、江戸