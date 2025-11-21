近畿地方は、明日22日の昼ごろから晴れ間の広がる所が多く、23日の勤労感謝の日は全般に晴れるでしょう。24日の振替休日は雲が広がりやすくなり、雨の降る所もありそうです。3連休に外出を考えている方は、22日か23日が良さそうです。今日21日北部で雨の降る所も今日21日は、寒冷前線が日本海を通過した後、一時的に寒気が流れ込む見込みです。近畿地方の北部では晴れたり曇ったりの天気で、雨の降る所があるでしょう。降り方が