復活を果たしたアドベンチャースポーツカーとサーキットレースは切っても切り離せない存在といえるが、本格的なオフロードモデルとクロスカントリー競技も似たような関係性を持っている。特にラグジュアリーSUVを代表する英国ブランド、『ランドローバー』はクロカン競技と様々なタスクを合わせたアドベンチャーコンペティションを伝統的に開催してきた。【画像】ランドローバーの伝統が復活！ディフェンダー・トロフィー国内予選