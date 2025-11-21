大分市佐賀関の大規模火災は、発生から4日目を迎えた現在も消火活動が続いています。現場から中継です。大分市佐賀関の漁港です。火災が発生した住宅地からは今は白い煙はほとんど見えなくなりました。そして、現場から1.4キロほど離れた無人島の蔦島でも、きのうは見えていた白い煙が確認できないような状態です。今回の火災では、住宅や空き家などおよそ170棟が焼けたほか、1人が死亡しました。避難所となっている市民センターに