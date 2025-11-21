1月、静岡県警袋井警察署の男性幹部の運転する公用車が前を走る車に追突しけがをさせた事故で、警察は21日、過失運転傷害の疑いで男性警部（50代）を書類送検したことがわかりました。この事故は1月30日、静岡･袋井市高尾の片側１車線の道路で、袋井警察署に所属する前の警務課長の男性警部が運転する公用車が市内を走行中に前を走る車に追突し、追突された車を運転していた男性（20代）にけがをさせたものです。この公用車を運転