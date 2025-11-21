政府は21日、物価高対策を目玉とする21兆円を超える総合経済対策を決定します。中継です。コロナ禍後で最大となる21兆円の経済対策。「積極財政」を掲げる高市首相のカラーを象徴する規模となりました。総合経済対策は、およそ21兆3000億円の規模となります。今回の対策で高市首相は3つの柱を掲げていて、一つ目が「物価高対策」です。重点支援地方交付金を使った「おこめ券」の配布や、子育て世帯に子ども一人あたり2万円の現金給