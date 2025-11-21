首都圏に電力を供給する柏崎刈羽原発をめぐり、新潟県の花角知事はきょう午後、再稼働「容認」を表明します。新潟県花角英世 知事「きのうまでずっと考えていましたからね」新潟県の花角英世知事は、きょう午後4時に臨時の記者会見を開き、東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働容認を表明します。新潟県が行った県民意識調査では、再稼働の賛否が拮抗していました。会見で知事は「安全性は確認された」とし、避難道路の整備など