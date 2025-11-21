89歳で亡くなったプロ野球・巨人の長嶋茂雄さんのお別れ会が21日、東京ドームで行われドジャース・大谷翔平選手がメッセージを送りました。式典では王貞治さん、松井秀喜さん、俳優の北大路欣也さんらがお別れの言葉をおくり、スクリーンでは大谷選手が登場しました。大谷選手は「ます初めに、ご逝去の報に接し心からお悔やみ申し上げます。また、長嶋茂雄さんがこれまで残したご功績と人々の記憶に残るそのご活躍に野球に携わる一