カンテレの競馬番組『うまんちゅ』（毎週土曜深1：15※関西ローカル）の初となるリアルイベントが、競馬の一年を締めくくる大レース「第70回有馬記念」（12月28日、中山競馬場）目前の12月22日に開催されることが決まった。【写真多数】武豊＆ドウデュースの松島正昭オーナーが2ショットビールで乾杯もイベントは『うまんちゅライブ2025 〜有馬記念直前！年忘れ大予想スペシャル〜』と題し、大阪・JAPAN PARK OSAKA TTホ