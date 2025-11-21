衆議院の議員定数削減をめぐり自民党と日本維新の会が協議を行い、今の定数465人のうち「420人を超えない範囲で1割を目標として削減」する方針を確認しました。自民・維新の両党はけさ、議員定数削減をめぐって実務者が協議し、今の国会に提出する法案の基本的な考え方をまとめました。このなかで、削減数はいまの定数465人のうち「420人を超えない範囲で1割を目標として削減」すること。削減方法は、衆議院に設置されている与野党