NHK¤Ï21Æü¡¢ºÆÍèÇ¯½Õ¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë2027Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡Ù·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê29¡Ë¡¢µÓËÜ¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ú¤ä¤«¡Ä¡ªÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡õµÓËÜ¡¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÏÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢2014Ç¯¡ØÁÇÅ¨¤ÊÁª£Ô£Á£Ø£É¡Ù¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò½é¤á¤Æ¼¹É®¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹