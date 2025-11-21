サッカーのドイツ1部バイエルン・ミュンヘンに所属するDF伊藤洋輝（26）が、22日のフライブルク戦で約8カ月ぶりに実戦復帰する可能性が出てきた。キッカーなど複数の地元メディアが報じた。伊藤は昨夏の加入直後と昨年11月に右中足骨を手術。今年2月になって新天地デビューを果たし、3月のW杯アジア最終予選2試合で日本代表にも復帰した。しかし、途中出場した3月29日のザンクトパウリ戦で患部を痛め、長期離脱が発表されてい