東京大学医学部付属病院の医師が収賄容疑で逮捕されたことを受け、松本洋平文部科学大臣は、「社会の信頼を大きく損なう事態が発生し大変遺憾」と述べました。松本大臣はきょう（21日）、記者会見で捜査中の事案であることから「現時点で具体的なコメントは差し控える」としたうえで、「国立大学法人の教員による社会の信頼を大きく損なう事態が発生したことは大変遺憾」と話しました。文科省の対応については、捜査や大学側の対応