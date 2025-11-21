楽天の浅村栄斗内野手が２１日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の５億円プラス出来高払いでサイン。来季は４年契約の最終年となる４年目を迎える。（金額は推定）一塁に転向して迎えた今季はうれしいことも、苦しいことも経験する激動の１年となった。５月２０日には今季初のスタメン落ちとなり、最後まで出番はなし。西武時代の２０１５年から続いた連続試合出場が１３４６で止まった。それでも同２４日