高市総理はきょう午後、G20サミットに出席するため、南アフリカに出発します。台湾有事に関する答弁をめぐり、日中関係の緊張が高まるなか、中国側と接触の機会があるかが焦点です。高市総理は、南アフリカのヨハネスブルグで22日から2日間にわたり開かれる、G20＝主要20か国の首脳会議に出席します。会議では、グローバルサウスの国々との連携を強化し、日本の存在感を示したい考えです。また、中国からは李強首相が出席します。