高市首相は、台湾有事を巡る自らの発言が引き金となり中国との応酬が続く中、21日午後、南アフリカで開催されるG20に出席するため日本を出発します。国会記者会館から、フジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。高市首相が国際会議という舞台を機に事態を収拾するための糸口を見つけられるかどうかは不透明な情勢です。高市首相は、G20が開催される南アフリカの現地で中国の李強首相との会談や接触を模索する考えですが