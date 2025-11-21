安倍元総理銃撃事件の裁判は、20日から被告人質問が始まりました。「母親の“信仰”が事件の理由」だと述べた山上被告。ろくなことがないとして、卒業アルバムの将来の夢に「石ころ」と書いたと明かしました。【写真を見る】被告人質問に答える山上徹也被告卒アルの“将来の夢”は「石ころ」 山上被告が語る半生長く伸びた白髪交じりの髪を結び、猫背ぎみに証言台へと向かった山上徹也被告（45）。冒頭、弁護人はこう問いかけ