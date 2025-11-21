¿·¼Ö¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Þ¤ï¤ê¤¬¡È´é¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¡½¡½¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬Threads¤Ç9400·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¤¥é¤Ä¤¯´é¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Þ¤ï¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢SNS¤Ç¼ç¤Ë¥²¡¼¥à¤ÎÏÃÂê¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëparch¤µ¤ó¡Ê@parch1121¡Ë¡£¡Ö¼Ö¤òÇã¤¤´¹¤¨¢ªËÜÆüÇ¼¼Ö¡£¤½¤·¤Æ½éÆü¤«¤é¡Ø¥Ï¥ó¥É¥ë¡¦¥á¡¼¥¿¡¼¼þ¤ê¤¬¤Ê¤ó¤«¥¤¥é¤Ä¤¯´é¤Ë¸«¤¨¤ë¼ö¤¤¡Ù¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿·¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÊ¢