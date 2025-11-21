河村たかし前市長が計画を中止させていた名古屋市天白区の市道「弥富相生山線」について、広沢一郎市長は21日、一般車両が通行できる形で開通させる方針を表明しました。広沢名古屋市長：「弥富相生山線は、緊急車両はもちろん、一般車の通行も可能といたします。自然環境と人の暮らしが共生する相生山の道を目指し、折衷案の整備を行ってまいります」相生山緑地を横断する弥富相生山線は、およそ8割の工事が進んでいましたが