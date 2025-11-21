女優内田理央（34）が21日、東京駅構内スクエアゼロで、ライスフォース25周年記念ポップアップ「Thanks Rice」オープニングイベントに出席した。25年1年を「柔」で表した。「今年は働いた時期と休ませていただいた時期があって、バランスが取れた」とし、「緩急が大事だと感じた1年でした」と振り返った。休みの間は「旅行に行ったり、友だちと会ったり、料理したりでした」という。「余裕がないと人にもやさしくできないと思う」