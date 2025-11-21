モーニング娘。'25の岡村ほまれ（20）、が、20日放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」（木曜深夜1時26分）に出演。クイズでキレた。今回は「おじさんの当たり前を令和女子は知ってる？知らない？クイズ」。くりぃむしちゅー上田晋也（55）や、お笑いタレントの古坂大魔王（52）が知っている昭和、平成にはやったフレーズ、話題になった人物などを、゛令和女子゛が知っているかを当てる。岡村はモーニング娘。'25の櫻井梨央（20）