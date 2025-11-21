福岡管区気象台は21日午前10時7分、福岡県筑豊、筑後地方に霜注意報を発表した。両地方では、22日朝は霜に対する農作物の管理に注意を呼びかけた。同日午後2時9分、福岡、北九州地方にも霜注意報が発表された。