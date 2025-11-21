今年４月のU-17アジアカップ（U-17ワールドカップのアジア最終予選）では、フィールドプレーヤーで唯一ピッチに立てなかった。しかし、そこから多くの経験を積み、見違えるほど逞しくなった。海外勢に見劣りしないパワーと速さで最終ラインを支えるDFメンディーサイモン友（流経大柏）が、驚くべきスピードで成長を遂げている。現地11月20日、カタールで開催されているU-17ワールドカップを戦う若き日本代表は、準々決勝のオー