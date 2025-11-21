高市首相は、南アフリカで開かれるG20サミット＝主要20か国・地域首脳会議出席のため、21日午後に出発します。中国側との接触があるかが焦点です。南アフリカのヨハネスブルクで開かれるG20サミットには、中国から李強首相が出席する予定です。高市首相の国会答弁に中国側が反発を強める中、首脳会議に合わせて高市首相と李強首相の接触があるかが焦点です。複数の日本政府関係者は、「立ち話などの接触はあるかもしれない」と話し