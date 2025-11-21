輪島漆芸技術研修所で開かれた卒業式。手前右は答辞を読む余門美晴さん＝21日午前、石川県輪島市昨年の能登半島地震や豪雨で被災し一時休講した石川県立輪島漆芸技術研修所（輪島市）で21日、研修生16人の卒業式が開かれた。通常の卒業時期は3月だが、休講によりカリキュラムが大幅に遅れた。卒業生は重要無形文化財保持者（人間国宝）の小森邦衛所長から証書を受け取った。小森さんは式辞で「劣悪な環境下にありながらも、真