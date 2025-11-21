現６歳世代は歴史に残る最強世代。勝ち切れていないが、ここまでの３歳以上のＧ１・５レースで馬券圏内５頭は全世代で最多。２２年に３歳以上戦に出走以降、各年のエリザベス女王杯終了時点での馬券圏内数はすべてトップ。マイルＣＳでも１頭は馬券に絡むとみる。今年の６歳馬はウインマーベル、ガイアフォース、トウシンマカオの３頭。ガイアフォースは追分ファーム生産。追分ファームはＧ１・４勝のうちマイルＣＳで【２・