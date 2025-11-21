「めるる」ことモデルで女優の生見愛瑠が、最新ショットを公開し反響を呼んでいる。めるるは２１日までに自身のインスタグラムに「お散歩」と題し、夕焼けが広がる海辺を全身ブラックコーデで満喫する様子を投稿した。この投稿にファンからは「めるるも景色も美しい」「めるるのブラックコーデすき」「絵になるなあ」「超絶最高に綺麗＆美しい女性」などの声が寄せられている。