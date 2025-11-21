２１日に東京ドームで「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が開催され、王貞治氏、松井秀喜らゆかりのある人々からお別れの言葉が送られた。あいさつの後、「上を向いて歩こう」が流れた東京ドーム。その後詩人・サトウハチローによる「長嶋茂雄選手を讃える詩」を読む柔らかな声が響き渡った。朗読を担当したのは松嶋菜々子。最後に朗読者の氏名が紹介されると、驚きにつつまれた東京ドームの空気がより熱くなっ