落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分）11月21日の放送は、喉が不調の水谷加奈アナに代わってスタジオに入った小宅世人アナとともに、気になるニュースについてトークを繰り広げた。 小宅「一蔵さんがニュースで気になった話題はなんでしょうか？」 一蔵「大相撲の九州場所が、いよいよ13日