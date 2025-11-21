tofubeatsとlilbesh ramkoによる初のツーマンライブが、1月29日（木）に渋谷・WWW Xにて開催されることが決定。Ryu Nishiyamaが手掛けたフライヤーデザインが公開された。仮想空間の実験場から始まり、いまやインフラとして日常に溶け込んだインターネット。「リアルかバーチャルか」という二項対立が意味をなさなくなった現代において、もはやオンラインとオフラインの垣根は崩れ去った。そうした変遷を10代のころから音楽家とし