「血液がん（多発性骨髄腫）の患者さんとケアラーの声から考える、これからのがんケア」開催「血液がん（多発性骨髄腫）の患者さんとケアラーの声から考える、これからのがんケア」開催もし、自分や大切な人が「がん」になったら、私たちは何を考え、どのように日々を過ごすのでしょうか。先日、ファイザー株式会社主催の特別セミナー「血液がん（多発性骨髄腫）の患者さんとケアラーの声から考える、これからのがんケア」が開催さ