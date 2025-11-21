国立病院機構岡山医療センター（岡山市） 難病を抱えた子どもたちを支援しようと、岡山市の企業とライオンズクラブが20日、チャリティー活動で集まった寄付金を国立病院機構岡山医療センターに贈りました。 寄付を贈ったのは、岡山市北区の企業などで組織する高松地区チャリティーゴルフ実行委員会と岡山すばるライオンズクラブです。 それぞれ開催した「チャリティーゴルフ」と「チャリ