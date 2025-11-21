米株価指数先物時間外取引ダウ200ドル超高ベッセントが利下げ催促 東京時間11:03現在 ダウ平均先物DEC 25月限46040.00（+215.00+0.47%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6586.00（+28.50+0.43%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限24218.50（+87.00+0.36%） 時間外で米株は上昇。 ベッセント米財務長官が利下げサイクルを継続するべきだと語った。データが不足している、手探り状態なら2回の利下げは「