アジア株は大幅下落、ハイテクに売り殺到上海株続落、不動産支援策あまり期待できず 東京時間11:07現在 香港ハンセン指数 25432.18（-403.39-1.56%） 中国上海総合指数 3898.52（-32.53-0.83%） 台湾加権指数 26724.73（-701.63-2.56%） 韓国総合株価指数 3863.93（-140.92-3.52%） 豪ＡＳＸ２００指数 8432.00（-120.71-1.41%） アジア株は大幅下落、ハイテク関連が下落している。