MLB Japan公式Instagramが11月15日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）の特集投稿を公開した。大谷のこれまでの活躍を「常に既存の枠組みを突き破り続ける」と紹介し、来季のさらなる飛躍に期待を寄せている。投稿は、ユニークな構図の画像を添えて更新され、大きな反響を呼んでいる。 公開された画像では、大谷がベンチで頬に手を当てる姿のまま、Instagramの投稿枠に腰掛けているように見える加工が施