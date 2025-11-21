日本ハムの4年目・有薗直輝内野手（22）が21日、北広島市内の球団事務所で契約更改交渉を行い、100万円増の年俸730万円でサインした。「この4年間で一番いいシーズンでした。（球団から）凄く期待しているという話はもらったので、来年は頑張りたい」と笑顔を見せた。今季は8月13日のロッテ戦で、通算23打席目にしてプロ初安打初打点をマーク。12試合に出場し、打率・226、3打点とした。イースタン・リーグでも打率・306、18本