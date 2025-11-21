２０日、起工式に出席した（左から）李強総理、ヒチレマ大統領、ンチンビ副大統領。（ルサカ＝新華社記者／姚大偉）【新華社ルサカ11月21日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は20日、ザンビア・ルサカで同国のヒチレマ大統領、タンザニアのンチンビ副大統領と共に、タンザン鉄道活性化プロジェクトの起工式に出席した。２０日、タンザン鉄道活性化プロジェクトの起工式であいさつする李強総理。（ルサカ＝新華社記者／姚大偉