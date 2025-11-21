片山ベッセント発言も反応薄、ドル円157.40円台でもみ合い米株先物は上昇 片山氏とベッセント氏の発言が伝わり、円買い・ドル売りが見られたが値動きは限定的だった。 片山財務相は、過度な為替変動が生じた場合は適切な措置を講じる。日米財務相共同声明に沿って適切に対応する、為替介入は選択肢として考えられると語った。「介入」や「適切な措置講じる」など、やや強めの発言になってきたものの市場の反応は限定的。