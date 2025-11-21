6月3日に89歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が21日、東京ドームで開催された。「ON」として長嶋さんとともに昭和のプロ野球を熱狂させたソフトバンク・王貞治球団会長（85）が「お別れの言葉」を述べた。6分10秒の時間をかけ、メモなどは見ずに、長嶋さんへ感謝や思いを真っすぐに届けた。▼お別れの言葉全文長嶋さん、お元気ですか。この言葉が不謹慎で