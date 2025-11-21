国内の通信会社が海外に提供したＩＰ電話の１回線から発信元を偽装した約２００万件の電話がかけられていた問題で、警察庁と総務省は２１日、回線を提供した通信会社「アイ・ピー・エス・プロ」（東京）に再発防止の徹底と原因究明の調査を要請した。同社は同日、警察署などと同じ番号から電話を受けた人向けに問い合わせ窓口を開設した。警察庁の発表によると、同社は今年２月、海外の通信業者との間で、「０５０」の番号で始