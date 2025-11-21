運行最終日を迎えた大阪メトロ御堂筋線の万博ラッピング車両＝21日午前、堺市大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と同じ赤や青で彩られた大阪メトロ御堂筋線のラッピング車両が21日、運行最終日を迎え、堺市のなかもず駅ホームで記念の出発イベントが開かれた。開幕500日前の2023年11月30日から御堂筋線を走り、沿線に祭典の訪れを伝えてきた。イベントでは、駅を管轄する小嶋勝徳天王寺管区駅長が「出発進行